Son dakika | Hakim ve savcılara hakaret eden savcı hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, HSK tarafından görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verdi.

Soruşturma kapsamında Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, eski eşine yönelik şiddet suçlaması da dahil olmak üzere hakkında adli ve idari soruşturma yürütülen Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk’u üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Uçuk hakkında verilen açığa alma kararının, eşiyle Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına giren bir video nedeniyle verildiği belirtilmişti.

Söz konusu videoda Uçuk’un hakim ve savcılara yönelik küfürlü ifadeler kullandığı ifade edildi.

ESKİ EŞİNE YÖNELİK ŞİDDET İDDİASIYLA DA YARGILANIYOR

Türkşad Kunthan Uçuk, eski eşine yönelik “basit yaralama” suçlamasıyla açılan dava nedeniyle de gündeme gelmişti.

GÜLŞEN SORUŞTURMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Uçuk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görev yaptığı dönemde ünlü isimler hakkında yürüttüğü soruşturmalarla da gündeme gelmişti.

Uçuk, İstanbul Adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevliyken şarkıcı Gülşen hakkında yürütülen soruşturmayla kamuoyunun gündemine gelmişti. Soruşturma kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklanan Gülşen, 4 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.