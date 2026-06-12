Hakim dayanamayıp araya girdi! Polisi döverek öldürenlerin ifadesini yarıda kesti

Ankara'da bir araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesine ilişkin "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan açılan davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Murat Yıldırım ve Saruhan Atasoy, tutuksuz sanıklar Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar ile maktulün eşi Emel Keskin katıldı. Sanıklar, maktulün bir amir yardımcısıyla tartıştığını ve kendilerine küfür ettiğini iddia ederek olayın ani geliştiğini savundu.

HAKİM DAYANAMAYIP ARAYA GİRDİ! İFADESİNİ YARIDA KESTİ

Aracıyla maktule hafifçe çarptıktan sonra araçtan inip Melih Okan Keskin'in sol çene altına yumruk attığını itiraf eden tutuklu sanık Saruhan Atasoy'un savunması sırasında "küfür ettiği için yumruk attım" demesi üzerine mahkeme başkanı sert bir tepki gösterdi.

Atasoy'un, maktulün aracın önünden çekilmediğini ve kendisine küfür ettiğini söylemesi üzerine hakim dayanamayıp araya girdi. Sanığın sözünü kesen mahkeme başkanı, "Siz kabadayı mısınız? Siz teknikersiniz. Aracın önünden çekilmedi diye yumruk mu atıyorsunuz? Siz böyle mi çalışıyorsunuz? Biri size küfür ettiği için yumruk mu atıyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sanıkların iddialarının ardından söz verilen maktulün eşi Emel Keskin, eşinin ameliyata alınmadan önce bilincinin açık olduğunu ve kendisine 20-30 kişinin üzerine çullanarak saldırdığını, birileri onu tutarken arkadan başkalarının vurduğunu anlattığını aktardı.

Künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu hastanede hayatını kaybeden polis memurunun davasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Murat Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ses olup olmadığının araştırılmasına ve bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmeden heyet, duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

SANIKLAR KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Duruşmada olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin izletilmesinin ardından mahkeme başkanı, sanıkların "ayırıyorduk" ve "refleksle müdahale ettik" savunmalarına tepki gösterdi. Bir kişiye karşı gösterilen bu yoğun tepkinin normal olmadığını belirten mahkeme başkanı, sanıklara neden güvenliğe haber vermediklerini sordu.

Sanıkların savunmaları şu şekilde:

Sanık Saruhan Atasoy: "Bir arbede yaşandığını görünce dışarı çıktım ancak amirlerin söylemesi üzerine çalışma yerime geri dönüp araç muayenesi işlemine devam ettim. Muayeneden geçen aracı dışarı çıkarırken arkası dönük bir kişi vardı. Çekilmesi için 3 kere kornaya bastım, aracı frenlediğim halde beni umursamadığı için yavaş yavaş ilerledim. Aracın maktule değdiğini anlamadım, bana doğru gelip 'Beni mi ezeceksin?' diyerek küfür etti. O anlık sinirle yumruk salladım, sol çene alt kısmına değdi."

Sanık Rahman Görfidan: "Araç muayenesi yaptığım sırada maktul Keskin'in bir amir yardımcısıyla tartıştığını ve üzerine yürüdüğünü gördüm. Kadını darbedeceğini düşünerek 'Neden küfür ediyorsun?' diye araya girdim. Maktul bizi iterek 'Siz karışmayın' dedi ve yakamdan tutup dışarıya çekti. Bize küfürler ederek 'Dua edin yanımda silah yok' ifadelerini kullandı. Benim bütün amacım kadına şiddet olmasını önlemekti, herhangi bir fiziki temasım olmadı."

Sanık Yiğitcan Karlar: "Maktul ile amir yardımcısı arasında yaşanan tartışma nedeniyle olaya müdahale ettik. Maktul arabasına doğru yöneldi ve hepimize hitaben küfür etmeye başladı. Küfür ederek üzerimize doğru gelince maktul ile Rahman arasında itişme oldu. İtişmenin olduğu yere koştum ve refleks olarak Rahman'ın omuzuna iki elimle basıp yükseldim. Vurmak için yapmadım, yaralamaya yönelik bir kastım yoktu, sadece kolunu tuttum."

Sanık Murat Yıldırım: "Böyle elim bir olayın yaşanması nedeniyle üzgünüm. Tanımadığıma bir kişinin tüm çalışanlara hitaben küfür ettiğini duydum. Olayın ne olduğunu anlayamadan arkadaşlarımla maktul arasında bir itişme olduğunu gördüm. Kesinlikle vurmadım, ayırmak için araya girdim ve iki tarafı da itekledim. Kamera kayıtlarında maktule vuran kişi ben değilim, herhangi bir temasta bulunmadım." (AA)