Hafriyat kamyonu facia yarattı: 10 araca çarptı 5 kişi yaralandı
Elazığ'da, freni boşalan hafriyat kamyonu 10 araca birden çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
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Elazığ'da, freni boşalan hafriyat kamyonu tam 10 araca birden çarptı. Kamyonun araçlara çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde Hastane Caddesi'nde meydana gelen kazada, şoförünün ismi henüz bilinmeyen hafriyat kamyonu freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Ardından metrelerce ilerleyen kamyon, yol üzerinde bulunan 10 araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza alanında inceleme yaptı, öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi