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Halk TV Türkiye Hafriyat kamyonu facia yarattı: 10 araca çarptı 5 kişi yaralandı

Hafriyat kamyonu facia yarattı: 10 araca çarptı 5 kişi yaralandı

Elazığ'da, freni boşalan hafriyat kamyonu 10 araca birden çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

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Elazığ'da, freni boşalan hafriyat kamyonu tam 10 araca birden çarptı. Kamyonun araçlara çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Hastane Caddesi'nde meydana gelen kazada, şoförünün ismi henüz bilinmeyen hafriyat kamyonu freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

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METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Ardından metrelerce ilerleyen kamyon, yol üzerinde bulunan 10 araca çarptı.

Hafriyat kamyonu facia yarattı: 10 araca çarptı 5 kişi yaralandı - Resim : 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza alanında inceleme yaptı, öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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