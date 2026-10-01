Güzellik merkezinde botoks skandalı: Kabusu yaşayan 7 kadın yoğun bakıma kaldırıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde yaptırılan botoks işlemleri, 7 kadının hastanelik olmasıyla sonuçlandı. İşlemin ardından rahatsızlanan kadınların yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilirken, hastalardan Tuğba Çöküş yaşadığı zorlu süreci anlattı.

İddiaya göre, bir hemşirenin görev yaptığı güzellik merkezinde botoks uygulaması yaptıran Çöküş, işlemden birkaç gün sonra sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yaklaşık bir hafta boyunca şiddetli baş ağrısı ve bilinç kaybı yaşadığını belirten Çöküş, yürümekte de güçlük çektiğini söyledi.

KALP SIKIŞMASI VE NEFES DARLIĞIYLA HASTANEYE GİTTİ

ATV Haber'e konuşan Çöküş, 22 Eylül'de kalp sıkışması ve nefes darlığı şikayetlerinin artması üzerine acil servise başvurdu. Hastaneye gittiğinde benzer şikayetlerle tedavi gören başka kişilerin de bulunduğunu fark ettiğini anlatan Çöküş, kardeşiyle birlikte günlerce hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

Çöküş, yaşadığı sağlık sorunlarını şöyle anlattı:

"Botoks yaptırdım. Bir hafta boyunca sürekli baş ağrısı, bilinç kaybı yaşadım. Yürüyemiyordum. 22 Eylül'de kalp sıkışması ve nefes darlığı nedeniyle acile gittim."

"ÇİFT GÖRÜYORUM"

Hastanede botoks işlemi yaptırdığı belirtilen başka hastaların da bulunduğunu söyleyen Çöküş, tedavisinin ardından taburcu edilmesine rağmen şikayetlerinin tamamen geçmediğini belirtti.

Çöküş, konuşmakta ve nefes almakta zorlandığını, elleriyle kollarında güç kaybı yaşadığını ve görme sorunlarının sürdüğünü söyledi:

"Şu an bile konuşamıyorum. İki kelimeden sonra kalbim çok sıkışıyor. Nefes darlığı çekiyorum. Ellerim, kollarım kesinlikle tutmuyor. Gözümde görme problemi var. Çift görme, karanlık görme."

GÜZELLİK MERKEZİ KAPATILDI

Botoks işlemlerinin ardından 7 kişinin yoğun bakıma kaldırılması üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. İncelemelerin ardından söz konusu güzellik merkezinin kapatıldığı, olayla ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Olayın ardından uzmanlar, kaynağı ve içeriği belirsiz ya da uygun olmayan koşullarda uygulanan botoks ürünlerinin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.