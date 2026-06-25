Güvercin uçuran 14 yaşındaki çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde evinin çatısında güvercin uçuran 14 yaşındaki bir çocuk, yüksek gerilim hattına temas eden metal çubuk nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin çatı katına çıkarak güvercin uçuran 14 yaşındaki Bayram Efe Karapınar, bu sırada elinde tuttuğu metal çubuğun yakından geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğun akıma kapıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Karapınar'a ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla hızlıca Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Efe Karapınar, burada doktorların gerçekleştirdiği tüm acil müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (AA)