Güvercin kavgasında 3'ü çocuk tam 13 kişi yaralandı: 4 tutuklama!

İzmir'in Menemen ilçesinde güvercin meselesi yüzünden çıkan ve 3'ü çocuk olmak üzere toplam 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÜVERCİN İDDİASI TARTIŞMAYI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜRDÜ

25 Ağustos Salı akşam saatlerinde Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Mustafa E., güvercinlerini aldığını öne sürdüğü 33 yaşındaki Nefes K.'nin babası Sergen K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mustafa E., evinde bulunan tüfeği alarak olay yerine geri döndü ve çevreye rastgele ateş açtı. Bu sırada Sergen K. de eşine ait tüfekle havaya ve etraftakilere ateş ederek karşılık verdi.

13 YARALI VAR

Çıkan silahlı kavgada aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

31 ADET UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlattı. Toplam 20 ekip, 16 yunus ve 2 çevik kuvvet timinin katılımıyla belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 31 adet sentetik uyuşturucu hap, pala, kılıç, uzun namlulu tüfek ve 8 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Can E., Mustafa E., Sergen K. ve Gökhan K., emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)