Gurbetçilerin yabancı plakalı araç çilesi bitiyor!

İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, yurt dışından gelen vatandaşların Türkiye’de yabancı plakalı araç kullanımı sırasında karşılaştıkları idari para cezası ve araç bağlama gibi mağduriyetleri önlemek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gurbetçi vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlandığını duyurarak uygulamadaki değişiklikleri paylaştı.

Yapılan bu yeni düzenleme, daha önce sadece tescil sahibinin aracı kullanmasına izin veren katı kuralları esneterek belirli şartlar altında diğer kişilere de kullanım imkanı tanıyor.

AİLE BİREYLERİ İÇİN YENİ KULLANIM KOLAYLIĞI

İki bakanlığın ortak çalışmasıyla yürürlüğe giren düzenleme sayesinde, gurbetçilerin adına kayıtlı yabancı plakalı araçlar artık aile bireyleri tarafından daha rahat kullanılabilecek. Yeni karara göre, araç sahibinin kendisi araçta olmasa bile Türkiye sınırları içerisinde bulunması kaydıyla, ikamet adresi yurt dışında olan eşi, annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası ile çocukları ve torunları aracı serbestçe sürebilecek.

ARAÇ SAHİBİNİN TAŞITTA OLMASI HALİNDE SINIRLAR GENİŞLETİLDİ

Düzenleme bünyesinde getirilen bir diğer önemli esneklik ise araç sahibinin bizzat taşıtın içinde yolculuk etmesi durumuna yönelik oldu. Araç sahibi araçta bulunduğu sürece, ikametgahı yurt dışında olan diğer kişiler de direksiyon başına geçebilecek.

Bunun yanı sıra, acil durumlarda yine araç sahibinin araç içinde yer alması şartıyla, Türkiye’de yerleşik olarak ikamet eden kişilerin de taşıtı kullanmasına izin verilecek.

Bu yeni adımlarla birlikte, memleketlerine gelen gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmelerine imkan sağlanması, sürücü yorgunluğunun azaltılması ve böylece trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Bu düzenlemeyle birlikte, memleketlerine gelen gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmelerine imkân sağlanması, sürücü yorgunluğunun azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması da hedefleniyor. (DHA)