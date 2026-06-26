Gurbetçileri 200 milyon Euro dolandıran isim Tayland'da yakalandı! Benzema ve Neymar'ın ismini de kullanmış

Dubai merkezli bir şirketin adını kullanarak gurbetçilerden 200 milyon Euro topladıktan sonra kayıplara karışan Tolga Dinler, Tayland'da yakalandı. Benzema ve Neymar gibi dünyaca ünlü futbolcuların isimlerini kullanarak milyonlarca Euro değerinde yeni bir dolandırıcılığa daha imza attıkları ortaya çıktı.

Denizli'de, 4 yıl önce kendisini iş insanı gibi tanıtıp şirket kuran Ertuğrul Sezer, Dubai merkezli bir şirketin temsilciliğini yaptığını söyleyerek, yüksek kar vaadiyle yatırımcılardan para almaya başladı.

Türkiye'nin yanı sıra, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçilerden, kar payı vaadiyle 20 bin ile 300 bin Euro arasında para topladığı iddia edildi. Parayı verdikten sonra dolandırıldıklarını anlayanlar, Ertuğrul Sezer ve onunla birlikte hareket ettikleri öne sürülen Hicabi Pala, Volkan Çark, Barış Erdoğan ve Tolga Dinler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ın haberine göre, 200 milyon Euro değerinde vurgun yaptığı belirlenen ve 4 Ekim'de gözaltına alınan Ertuğrul Sezer ve Volkan Çark tutuklandı. Sezer ve Çark ile operasyondan önce yurt dışına kaçtıkları tespit edilen Hicabi Pala, Tolga Dinler ve Barış Erdoğan hakkında 'örgütlü olarak birden fazla kişiyi dolandırmak' suçundan iddianame hazırlanıp kırmızı bülten çıkarıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN ADIYLA DOLANDIRICILIK

Yurt dışına kaçan Tolga Dinler ve Hicabi Pala'nın yeni bir dolandırıcılığa daha imza attıkları ortaya çıktı. Kendilerini Fransa'da bir mücevher şirketinin sahibi gibi tanıtan ikili, yatırımcıları Benzema, Neymar, Ronaldinho, Lewandowski ve Tony Parker gibi dünyaca ünlü isimlere özel yüzükler tasarladıklarını öne sürerek dolandırdı.

Hakkında Fransa'da da yakalama kararı çıkartılan Tolga Dinler, yakayı Tayland'da ele verdi. Dinler'in iade işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.