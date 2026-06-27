Güpegündüz köpeğe işkence etti! Acı çığlıkları tüm sahili kapladı...

İstanbul’un Avcılar ilçesinde dün öğle saatlerinde kan donduran bir hayvan şiddeti olayı meydana geldi. Denizköşkler Mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, beraberindeki köpeği acımasızca darbetmeye başladı. Köpeğin çığlıkları tüm sahili kaplarken, saldırganın rahat tavırları pes dedirtti.

KAYALIKLARA GÖTÜRÜP ŞİDDETE DEVAM ETTİ

Köpeğini yumruklamaya başlayan şüpheli, çevredekilerin tepkilerine aldırış etmedi. Şiddetin dozunu artıran şahıs, hayvanı daha sonra sahildeki kayalık alana doğru sürükleyerek darbetmeyi sürdürdü.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE!

Olayın yaşandığı sırada sahilde bulunan çocukların korku ve panik içinde izlediği o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde köpeğin can havliyle çıkardığı acı çığlıklar duyulurken, saldırgan bir süre sonra köpeği de yanına alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvana işkence eden şahsın kimliğinin tespit edilmesi için inceleme başlattı. (DHA)