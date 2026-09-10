Günlerdir devam eden Adana ve Antalya yangınları kontrol altında

Türkiye'nin güneyinde günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadelede sevindiren haber geldi. Adana'nın Kozan ve Antalya'nın Aksu ilçelerinde etkili olan yangınlar, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, iki bölgede de alevlerin kontrol altına alındığını duyururken, yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda meydana gelen yangınları kontrol altına aldık. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE YAYILDI

Yangınlarla mücadelede hava araçları ve kara ekipleri birlikte görev yaptı. Özellikle Antalya'nın Aksu ilçesinde başlayan yangın, kuvvetli rüzgârın etkisiyle çevre bölgelere yayılmış ve Kepez ilçesine kadar ulaşmıştı. Yangın nedeniyle çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltılırken, bölgede mahsur kalan hayvanların da güvenli alanlara taşınması için çalışma yürütülmüştü.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde de yangınla mücadele günler boyunca yoğun şekilde sürdü. Bölgedeki alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bazı vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekipler yangının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için havadan ve karadan müdahalede bulundu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangınların kontrol altına alınmasının ardından bölgelerde devam eden soğutma çalışmalarıyla sıcak noktaların yeniden alevlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ekipler, yangının tamamen etkisiz hale geldiğinden emin olana kadar sahadaki çalışmalarını sürdürecek.

OGM'DEN TEŞEKKÜR

Orman Genel Müdürlüğü ayrıca yangınların kontrol altına alınmasında görev alan ekiplerin yanı sıra gönüllülere, kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve vatandaşlara teşekkür etti.

OGM açıklamasında, "Mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeşil Vatan'a hep birlikte sahip çıkıyoruz" denildi.