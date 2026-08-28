Günlerdir beklenen yağmurlu hava yurda giriş yaptı! İşte meteorolojinin son tahminleri

Günlerdir beklenen serin ve yağışlı hava dalgası gece saatlerinden itibaren yurda giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.

YAĞIŞLAR BİRÇOK BÖLGEYİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile bazı çevrelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevrelerinin yanı sıra Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde de yerel yağışlar bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLER İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, söz konusu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

SICAKLIKLAR 3 İLA 5 DERECE DÜŞECEK

Günlerdir beklenen hava değişimi sıcaklıklara da yansıyacak. Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

MARMARA'DA YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara Bölgesi bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin doğusu, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağışın yanı sıra kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Rüzgarın Marmara ve Ege'de saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.