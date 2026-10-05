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Halk TV Türkiye Güneşli havada ayaz yaşanacak: Meteoroloji kuvvetli yağış için saat verdi

Güneşli havada ayaz yaşanacak: Meteoroloji kuvvetli yağış için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi beklenirken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

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Güneşli havada ayaz yaşanacak: Meteoroloji kuvvetli yağış için saat verdi
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Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Antalya'nın batı ilçelerinde de yağış bekleniyor.

Güneşli havada ayaz yaşanacak: Meteoroloji kuvvetli yağış için saat verdi - Resim : 1

3 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Güneşli havada ayaz yaşanacak: Meteoroloji kuvvetli yağış için saat verdi - Resim : 2

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Güneşli havada ayaz yaşanacak: Meteoroloji kuvvetli yağış için saat verdi - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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