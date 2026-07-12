Güneşi gören dışarı koştu: Sahillerde adım atacak yer kalmadı

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular, güneşli havayla birlikte sahillere akın etti. En çok tercih edilen noktalardan biri olan Bebek ve Silivri Sahili'nde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinden itibaren sahile gelenler gölgelik alanlarda piknik yaptı. Bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yapıp banklarda oturarak vakit geçirdi.

Çocuklar oyun parklarında ve yeşil alanlarda oyun oynarken, aileler de piknik yaparak hafta sonunun tadını çıkardı. Balık tutanların da olduğu sahilde zaman zaman yoğunluk yaşanırken bazı plajların girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

"YÜZMEYİ BİLMEYEN BURADA KESİNLİKLE YÜZMESİN"

Denize giren Hasan Aksu, "İstanbul Boğazı her zaman soğuk olur ama biz alışığız. Yüzmeyi bilmeyenler burada kesinlikle yüzmesin. Burası öğrenilecek bir yer değil. Girdiğiniz yer bir anda derinleşiyor. Bir tanesi de elimde yarası kaldı" dedi.

"KAR YAĞARKEN DE BURADAYIZ"

Yasin Ceren, "Kar yağarken de, fırtınada da buradayız. Bazen Hisar'dan atlayıp Aşiyan'dan çıkıyoruz, bazen de Bebek'e kadar yüzüyoruz. Burada yüzmeyi bilmeyenlerin denize girmemesi gerekiyor. Akıntı çok güçlü. Bugüne kadar birçok kişiyi sudan çıkardım" diye konuştu.

"HAFTA SONUNU DEĞERLENDİRMEK İÇİMN GELDİK"

Arkadaşıyla birlikte balık tutmaya gelen Ayhan Koçdağ ise, "Hafta sonunu değerlendirmek için buraya geldik. İlk kez geliyoruz. Evde sıkılıyorduk, balık tutalım dedik. Şimdilik çok şanslı değiliz ama çevredeki deneyimli balıkçılar güzel balık tutuyor" ifadelerini kullandı.

"B VİTAMİNİ, SAĞLIKLI VE GÜZEL"

Balıkçı Göksel Güven de, "Boğazın incisi istavritlerimizi inci gibi dizmeye devam ediyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. B vitamini, sağlıklı, güzel. Herkes yesin, balıktan uzak kalmasın diye temenni ediyoruz” dedi. (DHA)