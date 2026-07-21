Güneş doğmadan çayırlara iniyorlar: Traktörün giremediği yerlerde tırpanlar sallandı

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Turan, tırpanın ağır bir iş olduğu kadar vücudu da formda tuttuğunu vurguluyor. "Tırpan çeken insanlar olarak genelde sağlıklıyız. Kilo olarak diğer insanlarla aramızdaki farkı görüyoruz. Tırpanla ot biçmek güzel bir spordur. Elimiz, ayağımız tutana kadar tırpanla ot biçeceğiz ve çocuklarımıza da öğreteceğiz" diye konuşuyor.