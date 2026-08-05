Güneş çok fena yakacak! İstanbul için rakamlar açıklandı

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İstanbul'da bugün bunaltıcı sıcak hava etkisini artıracak. AKOM verilerine göre kentte yağış beklenmezken termometreler öğle saatlerinde 33 dereceyi gösterecek, yüksek sıcaklıkla birlikte güneşin etkisi gün boyunca yoğun şekilde hissedilecek.

GÜNEŞ ÇOK FENA YAKACAK!

İstanbul'da yağış beklenmezken sıcaklık 33 dereceye çıkacak. Gün içi sıcaklık ve nem değerleri şu şekilde seyredecek:

Sabah: 25°C

Öğle: 33°C

Akşam: 24°C

Gece: 22°C

AKOM'un verilerine göre gün boyunca rüzgarın yönü kuzeyli (Poyraz) olacak. Rüzgarın hızının saatte 20-50 km/s aralığında, kuvvetli ve aralıklarla fırtınamsı şekilde esmesi bekleniyor.

POYRAZ SERİNLETSE DE SICAKLIK YÜKSEK

AKOM tarafından yapılan açıklamada haftalık seyir hakkında şu uyarılara yer verildi:

"Hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar kuzeyin nispeten serin havasını bölgemize taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların 30-33°C aralığında seyredeceği öngörülüyor."

ÖNÜMÜZDEKİ 6 GÜNÜN HAVA TAHMİNİ (6 - 11 AĞUSTOS)

İstanbul'da önümüzdeki günlerde de yağış beklenmiyor. Hafta boyunca hava durumu genel olarak açık ve az bulutlu geçecek:

06.08.2026 Perşembe: Açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 31°C

07.08.2026 Cuma: Az Bulutlu ve Açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 32°C

08.08.2026 Cumartesi: Açık | En Düşük: 23°C / En Yüksek: 32°C

09.08.2026 Pazar: Parçalı Bulutlu | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 30°C

10.08.2026 Pazartesi: Az Bulutlu ve Açık | En Düşük: 21°C / En Yüksek: 31°C

11.08.2026 Salı: Az Bulutlu ve Açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 32°C