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Halk TV Türkiye Gümrükte kaçakçılara darbe: Nesli tehlikedeki 4 hayvan kurtarıldı

Gümrükte kaçakçılara darbe: Nesli tehlikedeki 4 hayvan kurtarıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan nesli tehlike altındaki 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı.

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Gümrükte kaçakçılara darbe: Nesli tehlikedeki 4 hayvan kurtarıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen binek bir aracın risk analizi çerçevesinde şüpheli bulunarak durdurulduğu ifade edildi.

Gümrükte kaçakçılara darbe: Nesli tehlikedeki 4 hayvan kurtarıldı - Resim : 1

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2 VAŞAK VE 2 SERVAL KEDİSİ KURTARILDI

Ekiplerce detaylı aramaya tabi tutulan araçta, sağlıksız koşullarda gizlenmiş vaziyette 4 yaban hayvanı tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan arama sonucunda, sağlıksız koşullarda gizlenerek yasa dışı yollarla ülkemize getirilmeye çalışılan ve Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki türler arasında yer alan 2 vaşak ve 2 serval kedisi kurtarıldı. Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle milli ekonomimizi korumanın yanı sıra, her türlü canlı hayvan kaçakçılığıyla mücadelesini de aralıksız sürdürmektedir. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır." (AA)

Gümrükte kaçakçılara darbe: Nesli tehlikedeki 4 hayvan kurtarıldı - Resim : 3

Gümrükte kaçakçılara darbe: Nesli tehlikedeki 4 hayvan kurtarıldı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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