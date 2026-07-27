Gümrükçüler iş bıraktı! Yunanistan'a giriş-çıkışlar durdu

Yunanistan'da gümrük memurları, iş yoğunluğu ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesini gerekçe göstererek ülke genelinde 4 saatlik iş bırakma eylemi başlattı. Sabah saat 07.30 ile 11.30 arasında gerçekleştirilen grev nedeniyle Yunanistan'a açılan sınır kapılarında geçişler geçici olarak durma noktasına geldi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN SEYAHAT UYARISI

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'a seyahat edecek vatandaşları bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kipi Gümrük İdaresi yetkililerinden, Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies Gümrük Kapılarındaki çalışanların 27.07.2026 Pazartesi günü 07.30-11.30 saatleri arasında 4 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirecekleri bilgisi alınmıştır. Bu süreçte sadece hassas ürün taşıyan TIR'lar ile hasta ve yaşlı yolcu taşıyan binek araçların geçişine izin verileceği bildirilmiştir. Ticari taşımacılık yapan sürücü ve yolcularımızın planlamalarını bu durumu göz önüne alarak yapmaları önem arz etmektedir" denildi.

SINIR KAPILARINDA SESSİZLİK HAKİM OLDU

Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar da durdu. Her iki sınır kapısı girişlerinde sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Eylemden haberi olmadan sınır kapılarına gelen sürücüler ve yolcular ise yetkililer tarafından Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirildi.