Gülistan soruşturmasının kilit ismi ABD'de yakalanmıştı! İade süreci başlatıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alınmasının ardından açıklamada bulundu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüpheli hakkında 21 Nisan 2026 tarihinde kırmızı bülten çıkarıldığını ve Interpol koordinasyonunda yürütülen uluslararası çalışmalar sonucu New York bölgesinde yakalandığını belirtti.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Çiftçi açıklamasında, INTERPOL, FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile eş zamanlı koordinasyon yürütüldüğünü, firari şüphelinin hareket alanının adım adım daraltıldığını ifade etti. Şüphelinin Türkiye’ye iadesi için diplomatik ve hukuki sürecin derhal başlatıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, soruşturma kapsamında kırmızı bülten ve geçici tutuklama taleplerinin ilgili uluslararası mercilere iletildiği, elde edilen teknik veriler ile açık kaynaklardan ulaşılan bilgilerin ABD makamlarıyla anlık paylaşıldığı bildirildi. Umut Altaş’ın bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlar ve açık kaynak görüntülerinin de soruşturmada değerlendirildiği aktarıldı.

Bakan Çiftçi'nin açıklaması şöyle: