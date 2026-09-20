Gülistan Doku'ya özel ödül verildi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 40'ıncısını düzenlediği "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın ödülleri sahiplerine verildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, programda konuşma yaptı.

GGC'nin "Jüri Özel Ödülü" Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesine verildi. Ödülü alan Doku'nun ablası Aygül Doku, burada konuştu.

GÜLİSTAN DOKU’NUN ÖDÜLÜNÜ ABLASI ALDI

Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, yarışmada “Jüri Özel Ödülü”ne layık görülen Gülistan Doku adına ablası Aygül Doku’ya plaket verdi.

Ödülü kardeşi adına alan Aygül Doku, Gülistan Doku için adaletin yerini bulmasını beklediklerini söyledi.

“GÖZÜMÜZ, KULAĞIMIZ ONLARDA”

Aygül Doku, yaptığı konuşmada kendilerine destek veren isimlere teşekkür ederek, “Bize adaletin ışığını gösteren Sayın Başsavcım Ebru Cansu’ya, savcımıza ve kararlılıkla bu dosyayla ilgilenen Adalet Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Gözümüzün, kulağımızın onlarda olduğunun bilinmesini istiyorum.” dedi.

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya (ortada), "GGC 40. Yıl Özel Ödülü"ne layık görüldü.