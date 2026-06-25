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Gülistan Doku'nun arkadaşıydı! Rojvelat Kızmaz’ın otopsi raporunda erkek DNA’sı tespit edildi

Gülistan Doku'nun arkadaşı Rojvelat Kızmaz'ın şüpheli ölümünde soru işaretleri hala giderilmedi. Kızmaz'ın otopsi raporunda, sol el tırnak örneğinde erkek DNA'sı tespit edildiği bilgisi yer aldı.

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Gülistan Doku'nun arkadaşıydı! Rojvelat Kızmaz’ın otopsi raporunda erkek DNA’sı tespit edildi

Tunceli'de 2020'de kaybolan ve öldürüldüğü ortaya çıkan Gülistan Doku'nun en yakın arkadaşı Rojvelat Kızmaz'ın şüpheli ölümünde de yeni bir gelişme yaşandı. Kızmaz'ın otopsi raporunda erkek DNA'sı tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Hasankeyf Baraj Göleti’nde 12 Şubat 2024'te cansız bedeni bulunan Rojvelat Kızmaz'ın şüpheli ölümüne ilişkin dosya "intihar" denilerek kapatılmıştı. Kızmaz'ın ölümüne ilişkin soru işaretleri sürerken otopsi raporu ortaya çıktı.

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Otopsi raporunda Kızmaz’a ait olduğu belirtilen "bir tırnak örneğinde erkek DNA’sı tespit edildiği" bilgisi yer aldı. Jınnews'in haberine göre otopsi raporunda, “Düşük düzeyde erkek cinsiyet geni içerdiği belirlenen Rojvelat Kızmaz’a ait olduğu bildirilen tarafımızca sol el 5 olarak adlandırılan tırnak örneğinden Y-STR DNA profili tespit edildiği” ibaresi yer aldı.

Raporda, söz konusu DNA profilinin kime ait olduğuna dair herhangi bir inceleme ya da araştırma yapılmadığı görüldü.

Gülistan Doku'nun arkadaşıydı! Rojvelat Kızmaz’ın otopsi raporunda erkek DNA’sı tespit edildi - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Batman’da 9 Şubat 2024’te evden çıktıktan sonra haber alınamayan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz'ın cansız bedeni 12 Şubat’ta Hasankeyf Baraj Göleti’nde bulundu.

Otopsi raporuna göre Kızmaz'ında kaybolduktan iki gün sonra yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şüpheli ölüm kayıtlara "intihar" olarak geçti.

Kızmaz'ın yakınları, yetkililerin ihmallerine karşı suç duyurusunda bulundu ancak "kovuşturmaya yer olmadığı" kararıyla başvuruları reddedildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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