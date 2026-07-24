Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklama

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun kaybolmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı arttı. Geçen günlerde 15 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, bu sabah düzenlenen operasyonla iki kişi daha gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA YENİ GÖZALTILAR

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan iş insanı O.Y. ve köy korucusu F.Ö., sabah saatlerinde jandarma eşliğinde Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından O.Y. adli kontrol talebiyle, F.Ö. ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

BİRİ TUTUKLANDI, BİRİ SERBEST

Mahkeme, iş insanı O.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, köy korucusu F.Ö.'nün "suç delillerini yok etme, değiştirme, gizleme" suçlamasıyla tutuklanmasına hükmetti. Aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu diğer şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ise sürdüğü öğrenildi.

(ANKA)