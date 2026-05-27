Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Vali korumasının kayıp aracı belediyede çıktı

Tunceli'de Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel'in yakın korumasının o dönem kullandığı aracın belediyeye bağışlandığı ortaya çıktı. Ekiplerce ele geçirilen araç, incelemeye alındı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolmasından 6 yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kayıp Munzur Üniversitesi öğrencisine ilişkin soruşturma kapsamında, "delilleri yok etme ve gizleme" suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu’nun o dönem kullandığı araçla ilgili çalışma yapıldı.

KAYIP CİP BULUNDU

Savcılık ve kolluk ifadelerinde de gündeme gelen cipin tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler araca ulaştı.

Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamıyor

ARAÇ BELEDİYEYE BAĞIŞLANMIŞ

Yapılan incelemelerde; cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde tahsis edilerek kullanıldığı, daha sonra ise Nazımiye Belediyesine bağışlandığı belirlendi.

İNCELENMEK ÜZERE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Ekipler, aracı çekiciye yükleyerek detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara Kriminal Laboratuvarına gönderdi.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklandı

Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacağı; elde edilecek DNA bulgularının ise Gülistan Doku’nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
