Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli ilişkiler ağını anlatan ifade: Silahlarla fotoğraflar çekilirdi

Tunceli’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisiyken 6,5 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında çok önemli bir gelişme yaşandı. Yıllardır karanlıkta kalan olayın aydınlatılması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda adeta iğneyle kuyu kazıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Soruşturmanın seyrini değiştirmek amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) personelinden oluşan özel bir çalışma grubu kuruldu. Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün ve bir gün öncesine ait şehirdeki tüm Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları mercek altına alındı.

Özel ekibin saniye saniye taradığı 700 saatlik ek güvenlik kamerası görüntüsü, Doku’nun kaybolmadan önceki son rotasını netleştirdi. Genç kızın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluştuğu kafe ve sonrasındaki tüm hareketleri adım adım belirlendi. Elde edilen yeni HTS ve PTS analizleri sonucunda savcılık, dosyayı "kayıp" vakasından "cinayet soruşturması"na dönüştürdü.

DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLU DAHİL 12 TUTUKLAMA

Nisan ayında düzenlenen üç ayrı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden, aralarında dönemin üst düzey yetkililerinin ve yakınlarının da bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Türkay Sonel: Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Erdoğan Elaldı: Eski İl Özel İdaresi çalışanı olan Elaldı’nın, daraltılmış baz istasyonu çalışmalarında Gülistan Doku ile son teması kuran kişi olduğu tespit edildi ve o da aynı suçtan tutuklandı.

Şükrü Eroğlu: Dönemin valisinin koruma polisi olan Eroğlu da soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında.

'KORUMALARIN SİLAHLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKİLİRDİ'

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Uğurcan Açıkgöz isimli tanığın beyanları, o dönem kentteki bürokratik çevreler ile şüpheliler arasındaki yakınlığı gözler önüne serdi.

Sabah'taki habere göre, Valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ile lise ve dershaneden arkadaş olduğunu belirten Açıkgöz, dikkat çeken şu bilgileri verdi:

"Mustafa Türkay Sonel ile dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş’ın çok yakın bir dostluğu vardı. Türkay'a ait lüks araçla sık sık gezerlerdi. Vali konağına araç yıkamak için birkaç kez gittim; Türkay orada valilik koruma polisleriyle çok zaman geçirirdi. Hatta korumalara ait olduğunu düşündüğüm silahlarla fotoğraflar çekilip sosyal medyada paylaşırdı. Tutuklanan koruma polisi Şükrü Eroğlu ile de abi-kardeş gibiydiler.

'BİR ANDA ABD'YE GİTTİ'

Tanık Açıkgöz, dosyanın bir diğer önemli ismi olan Umut Altaş’ın babasının bir turizm şirketi olduğunu ve o dönem valilik vasıtasıyla organize edilen okul etkinliklerini bu şirketin yürüttüğünü iddia etti. Açıkgöz, arkadaşı Umut Altaş'ın iki yıl önce hiçbir şey söylemeden, aniden ABD’ye taşındığını da sözlerine ekledi.

Açıkgöz, Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın da turizm şirketinin olduğunu ve okulun valilik vasıtasıyla organize edilen sosyal faaliyetleri bu şirket vasıtasıyla yaptığını söyledi.