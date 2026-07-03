Gülistan Doku soruşturmasında kritik SIM kart detayı! Emniyet müdürünün ifadesi ortaya çıktı

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin emniyet müdürünün dikkat çeken ifadeleri gün yüzüne çıktı. Gülistan Doku'nun SIM kartının Ankara’ya gönderilmesi sürecine dair bilgisinin olmadığını savunan emniyet müdürü, işlemlerin tamamen kendi iradesi dışında gerçekleştiğini iddia etti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama ve olayı aydınlatma çalışmaları sürüyor. Altı yıldır karanlıkta kalan soruşturma kapsamında, dönemin emniyet müdürünün verdiği yeni ifadeler dosyaya girdi.

"VALİ BANA BİLGİ VERMEDİ"

Sabah'taki habere göre, Gülistan Doku’nun SIM kartının gizemli bir şekilde Ankara’ya gönderilmesi sürecine değinen dönemin emniyet müdürü, bu durumdan haberdar olmadığını ileri sürdü.

Sürecin tamamen kendisinin dışında geliştiğini savunan emniyet müdürü, "Dönemin Valisi Tuncay Sonel, bu kartı Ankara'ya gönderdiğine dair bana herhangi bir şey söylemedi. Aramızda bu konuyla ilgili bir iletişim ya da konuşma yaşanmadı. Kartın Gökhan Ertok iSIMli şahsa nereden ve nasıl gönderildiğini bilmiyorum, bu şahsı da tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

SİNYAL TAKİBİNDE AİLE DETAYI

Doku’nun kaybolmasının ardından istihbarat şubeye telefon hattının baz sinyallerini takip etme talimatı verdiğini belirten emniyet müdürü, olaydan birkaç gün sonra hattın Tunceli’de aktifleştiği bilgisini aldığını söyledi. Durumu hemen ilgili birimlere aktardığını ifade eden müdür, o dönem yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Gülistan kaybolduktan birkaç gün sonra istihbarat şube Gülistan'ın kullandığı gsm hattının Tunceli'de baz verdiğini ve açıldığını söylediler. Bunun üzerine ben de ya cinayet büro amirliği ya da asayiş şube müdürlüğüne konuyu ilettiğimi hatırlıyorum. Hatta bu süreçte yanlış hatırlamıyorsam cinayet büro amiri olan komiserin aktif halen gelen SIM kart üzerinden kıza ulaşılabilir.

Belki hayattadır düşüncesiyle numarayı aradığını, karşısına bir bayan şahsın çıktığını, kendisinin Aygül Doku olarak tanıttığını ve SIM kartı kendilerinin açtığını söylemiş. Gsm hattının annelerinin üzerine kayıtlı olduğu için çıkartabildiklerini, belki bir haber gelir düşüncesiyle çıkarttıklarını beyan etmişti."

Emniyet müdürü, hattın aktifleştiğinin tespit edilmesinin ardından emniyet personelinin aileyle yüz yüze gelerek bu SIM kartı teslim aldığına dair bir bilgisinin ya da bu yönde verilmiş bir talimatının olmadığını da sözlerine ekledi.

KORUMA POLİSİ SORUSU

Soruşturma kapsamında tutuklanan koruma polisi Şükrü Eroğlu hakkında da konuşan emniyet müdürü, Eroğlu’nu yalnızca dönemin valisinin koruması olarak tanıdığını, vali ile aralarındaki ilişkinin boyutuna ve içeriğine dair bir bilgisinin bulunmadığını belirtti.