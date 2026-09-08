Gülistan Doku soruşturmasında komutan yardımcısının eşinden rüşvet iddiası

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun soruşturmasında yeni ve çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Gülistan Doku'nun son görüldüğü viyadükten yaklaşık iki dakika sonra araçlarıyla geçtikleri tespit edilen eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından bankacı Burçin Kahraman’ın soruşturma dosyasındaki ifadeleri ortaya çıktı. Olay günü dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ile telefonda görüşmesi sorulan Kahraman, bu görüşmeyi "dedikodu yapıyorduk" diyerek açıkladı.

Kahraman ifadesinde, dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında dikkat çeken rüşvet iddialarında bulundu.

Sabah'ın haberine göre Tunceli'de müteahhitlik yapan E.Ç.'nin silah ruhsatı almak için randevu alarak Vali Tuncay Sonel'in yanına gittiğini belirten Kahraman, normalde 2 bin TL olan işlem ücreti yerine kendisinden 27 bin TL gibi yüksek bir tutar istendiğini öne sürdü. Kahraman, Sonel döneminde verilen tüm silah ruhsatlarından bu şekilde ekstra paralar talep edildiğini savundu.

E.Ç.'nin, Vali Sonel hakkında çıkan "silah taşımadığı" yönündeki haberlerin ardından kendisine ulaştığını söyleyen Kahraman, E.Ç.'nin "Abla, Tunceli'de herkes belinde ve bacağında birden fazla silahla gezdiğini biliyor, fotoğrafları var" dediğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde ortadan kayboldu ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Soruşturma yürütülürken dosyanın ana unsurlarından biri haline gelen ve hakkında yakalama kararı çıkarılarak ABD’den iadesi istenen Umut Altaş’ın FBI’a verdiği ifade basına yansıdı.

5 Ocak 2020 günü Mustafa Türkay Sonel ile birlikte Gülistan Doku’nun bulunduğu bölgeye giden Altaş, Doku'yu köprü kenarında gördüklerini ve genç kızın daha sonra bulundukları BMW marka araca bindiğini öne sürdü.

Sürücü koltuğunda Sonel'in, ön koltukta kendisinin ve arka koltukta Gülistan Doku'nun bulunduğunu belirten Altaş; Doku'nun "Beni rahat bırakın, neden takip ediyorsunuz?" diyerek tepki gösterdiğini ve çığlık atmaya başladığını iddia etti.

Altaş, tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Türkay Sonel’in torpido gözünden siyah bir tabanca çıkararak Gülistan Doku’yu vurduğunu ileri sürdü. İfadeye göre Sonel, cesedin olay yerinden Pertek yönüne doğru 15-20 dakikalık bir mesafede olduğunu söyledi.