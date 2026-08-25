Gülistan Doku dosyasında yeni kayıt iddiası: Vali Sonel'in oğlu olay yerinde sabahlamış

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve arama çalışmalarına karşın cansız bedenine ulaşılamayan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturma dosyasında detaylar gün yüzüne çıkıyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturma dosyasına giren yeni bilgileri ve dijital materyal kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Avukat Ali Çimen'in aktardığı bilgilere göre, dosyada "Şubat" kod adıyla yer alan gizli tanık, Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün olan 5 Ocak 2020'de Rostan mevkisinde katledildiğini ve cansız bedeninin olay yerine yakın bir noktaya gömüldüğünü beyan etti. Dosyadaki teknik verilerin de gizli tanığın anlatımlarıyla örtüştüğü belirtildi. Gülistan Doku'nun telefonundan alınan son sinyalin Rostan mevkisini gösterdiği tespit edildi. Mustafa Sonel, Şükrü Eroğlu, Fatih Özmen, Erdoğan Elaldı ve firari şüpheli Umut Altaş'ın cinayetin işlendiği değerlendirilen saatlerde aynı bölgede bulundukları kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) ve plaka tanıma sistemi (PTS) verileriyle kayıtlara geçti.

CİNAYETTEN SEKİZ GÜN SONRA AYNI NOKTADA SABAHLADI

Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer dikkat çekici unsur ise cinayetten sekiz gün sonrasına ait alan kayıtları oldu. Belgelerde, tutuklu Mustafa Sonel'in 13 Ocak 2020 gecesi cinayetin gerçekleştiği belirtilen Rostan mevkisinde sabahladığı yer aldı.

Gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Ali Çimen, "İnsan öldürme olayından sekiz gün sonra maktulün öldürüldüğü yerde Mustafa Sonel'in sabahlamış olması nasıl açıklanabilir? Katilin her zaman olay yerine geri dönmesi olarak mı? Yoksa vicdan azabı mı?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci Sınıf Öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, Doku'nun en son erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Zaynal Abarakov ile görüştüğü ve ardından Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki köprüde görüldüğü iddia edildi. Uzun süre baraj gölü ve çevresinde yürütülen su altı arama çalışmalarından sonuç alınamazken Doku ailesi, kadın örgütleri ve avukatlar başından beri olayın basit bir kaybolma veya intihar değil, şüpheli bir kadın cinayeti olduğunu belirterek, etkin soruşturma yürütülmesini talep etmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılardan Mustafa Türkay Sonel'in, Doku'nun kaybolduğu dönemde Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'in oğlu olduğu tespit edildi. Sonel savcılık ifadesinde Doku'yu kişisel olarak tanımadığını, kendisiyle herhangi bir iletişimi veya tanışıklığı bulunmadığını iddia ederek hakkındaki suçlamaları reddetti. Buna karşın soruşturma dosyasındaki HTS, kamera verileri ve gizli tanık beyanları, olayın yaşandığı zaman diliminde Sonel'in Doku ile aynı bölgede bulunduğunu ve şüpheliler arasında yer aldığını ortaya koydu.

28 KİŞİ TUTUKLANDI CANSIZ BEDEN HALA BULUNAMADI

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Sonel dahil soruşturma kapsamında 28 kişi tutuklandı.

Gülistan Doku'nun cansız bedenine ise henüz ulaşılamadı.