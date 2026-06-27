Gülistan Doku cinayetinin kritik ismi ilk kez hakim karşısına çıktı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Umut Altaş, ABD’de ilk kez hâkim karşısına çıktı. FBI tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Altaş için göçmenlik hukukundaki ön duruşma yapıldı.

YÜZÜNE OKUNDU

ABD sisteminde “Master Hearing” olarak bilinen bu aşamada davanın esasına girilmedi. Duruşmada Altaş’ın kimlik ve adres bilgileri teyit edildi, hakkındaki suçlamalar kendisine okundu. Mahkeme, yargılamanın sonraki aşamaları için ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi.

ESAS DOSYA ALINACAK

DHA'dan Serhat Ozan Yıldırım'ın haberine göre; “Tanışma mahkemesi” olarak da adlandırılan bu ön duruşma, iltica veya sınır dışı süreçlerinde tarafların ilk kez hâkim karşısına çıktığı aşama olarak biliniyor. Bu duruşmalarda dosyanın içeriğine ilişkin karar verilmiyor; yalnızca kimlik tespiti yapılıyor, resmî suçlamalar bildiriliyor ve sonraki duruşma takvimi oluşturuluyor.

Umut Altaş hakkındaki dosyanın esasına ilişkin değerlendirme, ilerleyen süreçte yapılacak ana duruşmada ele alınacak.

NELER OLMUŞTU?

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kayboldu. O günden bu yana yürütülen soruşturmada gözler, dosyada adı geçen Umut Altaş’a çevrildi. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Altaş’ın ABD’de olduğu belirlendi.

Altaş, ABD’nin New York kentinde sokakta yaşarken bulundu. Altaş, yıllardır tartışılan dosyaya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Altaş, Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin cinayet iddiasını dönemin Tunceli Valiliği konutunda öğrendiğini ileri sürdü. Türkay Sonel’in kendisine olayı itiraf ettiğini iddia eden Altaş, Sonel’in kendisine cinayeti işlediğine dair bir not bıraktığını da söyledi.

Altaş, daha sonra cinayetin ardından Gülistan Doku’nun bedeninin nasıl ortadan kaldırıldığına dair de bazı iddialar ortaya attı. Kendi anlatımına göre Sonel, kendisine “Şükrü o işi halletti” dedi. Altaş, bu kişinin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü olduğunu ileri sürdü.

Soruşturma dosyasındaki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına da değinen Altaş, olay günü Sonel ile aynı araçta görüldüğü anları anlattı. Altaş, cinayetten o sırada haberi olmadığını, Sonel’in kendisini araca aldığını ve Tunceli Üniversitesi çevresinde, köprü ve dere yatağının bulunduğu bölgede dolaştıklarını söyledi. Sonel’in viyadük çevresinde birkaç kez tur attığını, sürekli aynı bölgeye baktığını belirten Altaş, Gülistan Doku’nun burada öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü.

Altaş, Doku’nun bedeninin nerede olabileceğine dair de iki bölgeye işaret etti. Bunlardan birinin Aktuluk Mahallesi çevresindeki ıssız noktalar, diğerinin ise Bayraktepe’deki su arıtma tesislerinin yakınındaki alan olduğunu söyledi. Altaş, özellikle araçla girilebilen ancak insanların sık uğramadığı kör noktaların araştırılması gerektiğini savundu.

ABD’de bulunduğu dönemde Türkay Sonel ile birkaç kez telefonda görüştüğünü de söyleyen Altaş, artık kaçmak istemediğini ve bildiklerini yargıyla paylaşacağını belirtti.