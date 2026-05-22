Gülistan Doku cinayetinin kırmızı bültenli firarisi her şeyi tek tek anlattı

Gülistan Doku dosyasının kilit isimlerinden olan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'nin New York kentinde sokakta yaşarken bulundu. Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'a otel odasında konuşan Altaş; cinayet itirafını, cesedin nasıl yok edildiğini ve dönemin mülki idare amirleriyle olan ilişkileri tüm detaylarıyla anlattı.

VALİLİK KONUTUNDA CİNAYET İTİRAFI

Umut Altaş, Türkay Sonel'in cinayeti doğrudan Tunceli Valilik konutunda kendisine itiraf ettiğini belirtti. Türkay Sonel’in kendisine cinayeti işlediğine dair bir not bıraktığını da ekleyen Altaş, o anları şu sözlerle anlattı:

"O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum."

Altaş, itiraf sonrasında yaşadığı süreci ise "Hafızam gitti, hayatla bağlantımı kestim. Alzheimer gibi oldum, şoka girdim. Yaşananları yeni yeni hatırlıyorum" ifadeleriyle açıkladı.

ESKİ VALİNİN KORUMASINA VE "TEŞEKKÜR ÖPÜCÜĞÜNE" DAİR İDDİALAR

Cinayet sonrası bedenin nasıl ortadan kaldırıldığına yönelik iddiaları paylaşan Altaş, Türkay Sonel'in kendisine "Şükrü o işi halletti" dediğini aktardı. Bu ismin, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü olduğunu söyleyen Altaş, daha sonra İstanbul'da Sonel ailesinin evine yaptığı bir ziyareti de dile getirdi. Altaş, "İstanbul'daki evlerini ziyaret ettiğimde Vali babası beni alnımdan öptü. Sustuğum için teşekkür öpücüğü olabilir" dedi.

"yüzünde seri katil tipi var"

Sürece dair tespitlerini paylaşan Altaş, "Viyadükte öldürmüştür, ardından koruma Şükrü'yü aramıştır. Oradan bir 'Santa Fe' marka araçla cesedi götürmüşlerdir diye düşünüyorum. Zaten o korumanın her şeyini yapıyordu, valinin korumasıydı... Tam adam gömecek biriydi, yüzünde seri katil tipi var" diyerek resmi korumanın rolüne dikkat çekti.

"VİYADÜKTE KÖPRÜNÜN DİBİNDE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Soruşturma dosyasındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında Türkay Sonel ile aynı araçta tespit edildiği anlara değinen Altaş, söz konusu günde cinayetten haberdar olmadığını ileri sürdü. Altaş süreci şu şekilde aktardı:

"Cinayet sonrasında Türkay beni arabayla aldı. Benim o zaman hiçbir şeyden haberim yoktu. Cinayetin işlendiği bölgede, köprü ve dere yatağının olduğu Tunceli Üniversitesi civarında turladık. Viyadük civarında birkaç tur attı, sürekli o bölgeye bakıyordu. Sanırım polis falan geldi mi diye kontrol ediyordu. Gülistan'ı orada öldürmüş olmalı. Kızı, viyadükte köprünün dibinde öldürdüğünü düşünüyorum."

"CİNAYET MAHALLİNE DE YAKIN"

Gülistan Doku'nun bedeninin nerede olabileceğine dair iki tahmini bulunduğunu belirten Altaş, arama çalışmalarının nerelere odaklanması gerektiğini detaylandırdı:

"Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı. Tunceli, Atatürk Mahallesi'ne girerken kontrol noktasının üstünde: Bayraktepe'de su arıtma tesisi var onun altındaki toprak alana, helikopter pistinin oralara gömülmüş olabilir. Aktuluk Mahallesi civarında bir yere gömmüştür... Araba girebilen ama insan girmeyecek bir yer. Cinayet mahalline de yakın."

Amerika'da bulunduğu süre içinde Türkay Sonel ile birkaç kez telefonla görüştüğünü ekleyen Altaş, kaçmayı bırakıp tüm bildiklerini yargıyla paylaşacağını açıkladı.

"ŞİDDET EĞİLİMİ SON DERECE YÜKSEKTİ"

Türkay Sonel'in geçmişteki şiddet eylemlerine ve kolluk kuvvetlerine karşı rahat tavırlarına da değinen Altaş, önemli bir tablo çizdi. Altaş, "Türkay, 18 yaşından küçük kızlarla da beraber oluyordu, tecavüz edecek bir karaktere sahipti. Şiddet eğilimi son derece yüksekti. Kendi kız kardeşini bile dövmüştü. Elif adında bir sevgilisi vardı, onu da darp etmişti" dedi.

"BİR KART ÇIKARIP GÖSTERDİ VE POLİSLER HİÇBİR ŞEY YAPAMADI"

Sonel'in güvenlik güçleriyle yaşadığı bir olayı da aktaran Altaş, şüphelinin nüfuz kullanımını şu sözlerle ifade etti:

"Bir gün polislerle tartıştı. Görevli polislerin üstüne yürüdü, onlara silah gösterdi. Ardından cebinden bir kart çıkarıp gösterdi ve polisler hiçbir şey yapamadı. Onun gücünü ilk kez orada, o an gördüm."