Gülistan Doku cinayetinden kırmızı bültenle aranıyordu: Bakanlık harekete geçti

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl önce Tunceli'de kaybolmasının ardından ailesi ve kamuoyu büyük bir mücadele verdi. Geçtiğimiz aylarda ABD'ye kaçan Umut Altaş, cinayeti itiraf etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Altaş'ın röportaj verdiği ve bağlantılar kurduğu bilgisi Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik birimi olan FBI ile paylaşıldı.

"GERİ DÖNECEĞİM"

Genç kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın 24 TV ve Akşam gazetesine verdiği röportajlarda suçlu olmadığını ifade etti. Altaş hakkında kırmızı bülten yayımlandığından haberinin bulunduğunu ve Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu söyledi.

