Gülcan Yazıcı'nın katilleri 20 yıl sonra tutuklandı! Kızının doğum gününde kaybolmuş...

Samsun’un Bafra ilçesinde 2006 yılından beri çözülemeyen Gülcan Yazıcı cinayeti, jandarma ekiplerinin çalışması ve DNA eşleşmesiyle aydınlatıldı. Kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıkan kadının katil zanlısı olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden Osman O. ve Bayram A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerden Osman O.'nun talihsiz kadının eski imam nikahlı eşi olduğu, Bayram A.'nın ise onun arkadaşı olduğu öğrenildi.

2006’DAN BU YANA SÜREN DOSYADA KRİTİK GELİŞME YAŞANDI

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Asayiş Şube ve Kriminal Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, 2006 yılından beri kayıp olan Gülcan Yazıcı’nın öldürüldüğü tespit edildi.

DNA EŞLEŞMESİYLE KİMLİK NETLEŞTİ

Yapılan kapsamlı incelemelerde 1000 kişilik kayıp listesi değerlendirildi. Ekipler, kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadının Gülcan Yazıcı olduğunu DNA eşleşmesiyle belirledi.

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığının yaptığı incelemede, kızı S.O’dan alınan örneklerle yüzde 99,99 oranında biyolojik bağ tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Osman O, Bayram A. ve N.Y. jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla Samsun’un Bafra ilçesindeki adreslerinde yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından JASAT ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Hakimlik sorgusunun ardından şüphelilerden Osman O. ve Bayram A. tutuklandı. N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

JASAT tarafından hazırlanan rapora göre, 14 Mart 2006’da Bafra ilçesi Ozan Mahallesi Ozan Çayı’nda bulunan cesetle ilgili dosya yeniden açıldı. İncelemelerde, kayıp kadınlar listesi üzerinden 1000 kişinin analiz edildiği ve olayla bağlantılı kişi ve yerlerin yeniden değerlendirildiği belirtildi.

Kadının K. isimli kişiyle yaşamadan önce Bafra ilçesinde imam nikahlı yaşadığı Osman O'dan iki çocuğu bulunduğunu belirleyen ekipler, Osman O'nun o dönemde çocuklarını arkadaşı Bayram A'ya bıraktığını ortaya çıkardı.

KIZININ DOĞUM GÜNÜNDEN SONRA KAYBOLMUŞ

Tutanakta, ekiplerin soruşturma kapsamında Gülcan Yazıcı'nın kızı S.O. ile yapılan mülakatta edindiği şu bilgilere yer verildi:

Gülcan Yazıcı, 17 Kasım 2005'te kızı S.O'nın doğum gününde Samsun'un Bafra ilçesi Darboğaz köyüne gelerek Bayram A'nın evinde kalan çocukları S.O. ve S.O'yu ziyaret etti. Çocuklarını gördü ve onlarla zaman geçirdi. Gülcan Yazıcı, çocuklarının yanında kaldı. Birkaç gün sonra çocuklarının babası Osman O. da Bayram A'ya ait eve geldi. Gülcan Yazıcı ve çocukları bu evde birkaç gün kaldı. Sonrasında Gülcan Yazıcı, kızı S.O'ya bir telefon numarası verdi ve köyden ayrıldı.

Cesedin bulunduğu Ozan Mahallesi ile Boğazkaya ve Darboğaz köylerinin komşu olduğunu belirleyen ekipler, cesedin yaş aralığının kayıp Gülcan Yazıcı ile uyuştuğunu, kızı S.O. tarafından son görüldüğü tarih ve yer itibarıyla cesedin bulunduğu yere yakın olduğunu tespit etti.

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığınca kızından alınan örneklerle yapılan DNA incelemesinde yüzde 99,99 oranında Yazıcı'nın S.O'nun biyolojik annesi olduğuna dair rapor düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Haziran'da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Samsun'un Bafra ilçesinde 2006'dan bu yana faili meçhul kalan Gülcan Yazıcı cinayetiyle ilgili gerçeğin DNA eşleşmesiyle gün yüzüne çıkarıldığını ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti. (AA)