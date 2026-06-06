Gübre altında kalan genç hayatını kaybetti

Aksaray'da feci bir kaza sonucu tonlarca hayvan gübresinin altında kalan 18 yaşındaki Samet Mercan'dan acı haber geldi. Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 9 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAPAK ANİDEN AÇILINCA ALTINDA KALDI

Anadolu'da Bugün'ün haberine göre, 25 Mayıs'ta Aksaray merkeze bağlı Sağlık Beldesi Yeni Mahalle'deki boş bir arazide meydana geldi. Mandıradaki hayvan gübrelerini traktörün römorkuna dolduran Samet Mercan, gübreyi boşaltmak için boş araziye geldi. Genç, burada römorku kaldırarak gübreyi dökmek istedi ancak arka kapak açılmadı.

Bunun üzerine römorkun arkasına geçerek kapağı açmak için bir süre uğraşan Mercan, kapağın aniden açılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Tonlarca hayvan gübresi bir anda talihsiz gencin üzerine boşaldı.

YAKINLARI KÜREKLERLE KAZARAK ÇIKARDI

Samet Mercan’ın gübre yığınının altında kaldığını fark eden komşuları ve yakınları hemen araziye koştu. Zamanla yarışan yakınları, küreklerle gübreyi kazarak genci yığının altından çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 18 yaşındaki Samet Mercan, hastanede geçirdiği 9 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.