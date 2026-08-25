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Göztepe taraftar gruplarına operasyonda 51 tutuklama

Göztepe taraftar grupları ‘Forza’ ve ‘Yalı’ içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen iki organize suç yapılanmasına yönelik operasyonda 25 şüpheli tutuklandı. Cezaevindeki 26 kişinin de yeniden tutuklanmasıyla toplam sayı 51’e yükseldi.

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Göztepe taraftar grupları 'Forza' ve ‘Yalı’ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen iki organize suç yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 25’i tutuklandı. Dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 51'e çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Göztepe taraftar grupları ‘Forza’ ve ‘Yalı’ içinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması olduğu yönündeki bilgi üzerine inceleme başlatıldı.

19 Eylül 2025’te Emircan Övüç’ün silahla öldürülmesinin ardından genişletilen soruşturmada, iki grup arasında yaklaşık 8 ay içinde 8 ayrı şiddet olayı yaşandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 59 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 27’sinin cezaevinde olduğu saptandı.

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4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Bu doğrultuda İzmir merkezli 4 ilde 21 Ağustos’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 3 kişi henüz yakalanamadı.

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Adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç delilleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemler sonrasında 29 şüpheliden 1’i ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Geri kalan 28 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25’i tutuklandı.

Göztepe taraftar gruplarına operasyonda 51 tutuklama - Resim : 3

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 51’E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında yeniden gözaltı kararı çıkarılan ve halen cezaevinde bulunan 27 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkan şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 26’sı yeniden tutuklandı. Böylece dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 51 oldu. (DHA)

Göztepe taraftar gruplarına operasyonda 51 tutuklama - Resim : 4

Göztepe taraftar gruplarına operasyonda 51 tutuklama - Resim : 5

Göztepe taraftar gruplarına operasyonda 51 tutuklama - Resim : 6

Göztepe taraftar gruplarına operasyonda 51 tutuklama - Resim : 7

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Göztepe Tutuklama
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