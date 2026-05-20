Gözlerine kestirdikleri motosikleti 2 dakikada çaldılar: O anlar kamerada
İstanbul Avcılar'da 3 şüpheli, park halindeki motosikleti "düz kontak" yöntemiyle 1 dakika 53 saniyede çaldı. İkisinin gözcülük yaptığı hırsızlık anı kameraya yansırken, sabah motosikletinin çalındığını gören sahibi polise şikayetçi oldu.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece yarısı sokakta yürüyen 3 şüpheli, gözlerine kestirdikleri park halindeki bir motosikleti çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anı, şüphelilerin profesyonel planını gözler önüne serdi.
İKİSİ GÖZCÜLÜK YAPTI, BİRİ ÇALDI
Olay, 18 Mayıs Pazartesi günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
Sokakta ilerleyen 3 şüpheliden 2'si etrafı kolaçan ederek gözcülük yapmaya başladı. Bu sırada diğer şüpheli, park halindeki motosikletin yanına yaklaşarak hızla harekete geçti.
'DÜZ KONTAK' YÖNTEMİYLE SANİYELER İÇİNDE ÇALIŞTIRDI
Motosikletin yanındaki şüpheli, "düz kontak" yöntemiyle aracı kısa sürede çalıştırdı. Motorun sesini duyan gözcü konumundaki diğer 2 şüpheli hızla koşarak olay yerinden uzaklaştı. Motosikleti çalıştıran hırsız da araca binerek suç ortaklarının peşinden gözden kayboldu.
GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEYİNCE ŞOKE OLDU
Sabah uyandığında motosikletini bıraktığı yerde bulamayan araç sahibi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Aracının çalınma anını izleyen mağdur vatandaş, polis merkezine gidip şikayetçi oldu.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalleri belirlenen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)