Gözaltından kaçmaya çalışan şüphelilerin 60 emniyete giriş kaydı bulundu

Bina aralığında bekleyen iki kişiyi fark eden polis, yerde uyuşturucu olduğunu fark etti. Umut E. ile Görkem P. maddelerin kendilerine ait olmadığını söylediler ancak inandıramayınca kaçmaya çalıştılar. Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar. İki kişinin toplamda 60 emniyete giriş kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Olay, İstanbul’un Şişli ilçesinde yaşandı. Pazar günü saat 15.30 sıralarında Kuştepe Mahallesi’nde polis ekipleri, bina aralığında bekleyen Umut E. ile Görkem P.’nin arasında yerde katlanmış beyaz bir kağıt olduğunu fark etti. Kağıdı kontrol eden ekipler, içerisinde bir miktar yasaklı uyuşturucu madde buldu.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polis ekiplerinin maddenin kime ait olduğunu sorması üzerine Umut E. ile Görkem P., uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını söyledi. Ardından kaçmaya çalıştılar. İki uyuşturucu kullanıcısı şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Umut ve Görkem, ele geçirilen maddeyle birlikte Kuştepe Polis Merkezi Amirliği’nde gözaltına alındı.

60 EMNİYETE GELİŞ KAYDI

Umut E.’nin aralarında 17 ‘kasten yaralama’ ve 3 ‘uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak’ suçunun da bulunduğu toplam 34 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Görkem P.’nin ise 11 'Kasten yaralama', 5 'Tehdit', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak' suçlarının da bulunduğu toplam 26 emniyete geliş kaydı olduğu belirtildi.

KAÇMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut E. ile Görkem P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin polis ekiplerince yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)