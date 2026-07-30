Gözaltındaki polislere tutuklama talebi! 21 saat ifade verdiler

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yla ilgili soruşturmada gözaltına alınan, aralarında emniyet müdürü, başkomiser, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu şüphelilerden 8’i adliyeye sevk edildi. 6 kişinin tutuklanması talep edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Temmuz’da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Yaklaşık 21 saat süren savcılık ifadelerinin ardından bir şüpheli serbest bırakıldı.

Savcılık, 6 şüpheliyi tutuklama, bir şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

10 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltındaki diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da bulunduğu 19 kişi hakkında işlem başlatılmıştı. Bu kişilerden 18’i gözaltına alınmıştı. (AA)