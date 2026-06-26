Gözaltındaki Başkan İsmail Yetişkin için kritik 'diyaliz' uyarısı! Tedavi için hastaneye sevk edilmişti

İzmir merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in sağlık durumuna ilişkin endişe verici bir açıklama geldi. Yetişkin’in bakımını üstlenen özel hemşiresi; belediye başkanının şeker, diyabet ve kalp gibi birden fazla kronik rahatsızlığı bulunduğunu hatırlatarak, gözaltı koşullarında uygulanan mevcut tıbbi prosedürün yetersiz olduğunu vurguladı.

"NORMALDE 8 SAAT EV DİYALİZİ ALIYORDU"

Başkan Yetişkin’in yaklaşık 4 yıldır çok sıkı bir tedavi protokolüyle ev diyalizine bağlı olduğunu belirten hemşire, mevcut durumun risklerine dikkat çekti. Yetişkin’in vücut değerlerinin normal seyredebilmesi için ev ortamında 8 saatlik seanslar uygulandığını ifade eden hemşire, gözaltı sürecinde yapılan 4 saatlik diyalizin yetersiz kaldığını ve potasyum değerlerinin şu an sınırın üzerine çıktığını aktararak durumun ciddiyetini ortaya koydu.

GÖZALTINDAKİ İLK GÜN DİYALİZ YAPILMADI

Gözaltının ilk günü olan dün, diyaliz tedavisinin uygulanmadığını, Yetişkin'in sadece kontrole götürüldüğünü belirten hemşire süreci Cumhuriyet'e şu sözlerle anlattı:

"Diyalizimiz bugün yapıldı. Dün yapılmadı, dün götürülmedi. Dün sadece kontrole götürüldü. Haberler yapıldı, ama diyalizimizi bugün yaptık. Biz evde diyaliz yaptığımız için perşembe gecesi, cumaya bağlayan gece diyaliz yapıyoruz.

Normal şartlarda o zaman yapılması gerekiyordu, ancak en geç bugün yapılması gerekiyordu ve bugün yapıldı. Diyalizimiz 4 saat yapıldı. Bir dahaki seansımızda iki gün ara girecek. Haftada birer gün arayla üç gün diyaliz aldığımız için pazartesi tekrar diyaliz yapacağız."

"BESLENME EKSİKLİĞİ TANSİYONU TETİKLİYOR"

Diyaliz hastaları için psikolojik durumun ve beslenmenin hayati öneme sahip olduğunu aktaran hemşire, yaşanan stresli sürecin Yetişkin’in tansiyonunu 16’ya kadar yükselttiğini söyledi:

"Diyaliz işi morale bakar. Hastanın durumuna bakar. Moralin bozuk olması, iyi uyuyamamak, iyi beslenememek, dinlenememek tansiyonu yükselten etkenler arasında yer alıyor. Diyaliz hastalarının yemekleri farklı hazırlanıyor. İki defa haşlanıp suyu dökülerek yeniden yapılıyor. Besini de buradan tam olarak sağlayamıyoruz. İlaçlarımızı kullanıyoruz. Raporlu ilaçlarımız yanımızda. Onları düzenli olarak kullandırmaya çalışıyoruz. Rapor şeklinde verdik, içeri sunduk. Yanında almalarına izin verdiler."