Gövdesine traktör lastiği sıkışan inek kurtarıldı
Kars'ta meradan döndükten sonra oynadığı traktör lastiği gövdesine sıkışan "Yonca" adlı inek, sahibinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Kars'ın merkeze bağlı Soylu köyünde, gövdesine traktör lastiği sıkışan "Yonca" isimli inek güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Olay, Musa Daşdemir'e ait büyükbaş hayvan sürüsünün merada otladıktan sonra ahıra dönüşe geçtiği sırada meydana geldi. Sürüde yer alan "Yonca" isimli inek, bahçeye girmeye çalıştığı esnada çevrede bulunan bir traktör lastiğiyle oynamaya başladı.
İNEK KURTARILDI
Hareket halindeki ineğin boynundan geçen traktör lastiği, daha sonra karın bölgesine kadar ilerleyerek sıkıştı. Gövdesinde adeta bir "can simidi"ni andıran lastikle evin bahçesinde bir süre gezinen inek, çevredeki vatandaşların ve sahibinin müdahalesiyle yakalandı.
Yapılan müdahalenin ardından traktör lastiği ineğin üzerinden çıkarılarak hayvan sorunsuz bir şekilde kurtarıldı. (AA)