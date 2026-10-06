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Görüntüler Türkiye'den: Ekim ayında deniz keyfi yaptılar

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da güneş yüzünü gösterirken, yabancı turistler ekim ayında denize girerek güzel havanın keyfini çıkardı.

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Görüntüler Türkiye'den: Ekim ayında deniz keyfi yaptılar

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum’da turizm hareketliliği ekim ayında da devam ediyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü ilçede, yerli ve yabancı turistler yazdan kalma günlerin tadını çıkarmayı sürdürüyor. Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, sahillerde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

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SAHİLDE KİMİ DENİZE GİRDİ, KİMİ KİTAP OKUDU

Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde bazı turistler denize girerek serinlerken, bazıları ise kumsalda güneşlenip kitap okuyarak vakit geçirdi.

Görüntüler Türkiye'den: Ekim ayında deniz keyfi yaptılar - Resim : 3

Bodrum’da ekim ayının gelmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, sahillerdeki hareketliliğin bir süre daha devam etmesini sağlıyor.

Yarımada genelindeki farklı sahillerde de ekim ayında olunmasına rağmen kısmen yoğunluk yaşanıyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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