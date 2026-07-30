Görmek için Ankara'dan Malatya'ya geldiler: Kilometrelerce yürüyüp peşine düştüler

Ankara ve Bursa’dan Malatya’ya gelen doğa fotoğrafçıları, fotoğrafçı Salih Kayhan’ın eşliğinde iki gün süresince dağları, yaylaları ile ormanlık bölgeleri dolaşarak şehrin zengin kelebek varlığını kaydetti.

Yaklaşık bir sene önce Ankara’da yapılan “3-D Ankara Kelebekleri” sunumunda tanışan doğa fotoğrafçıları, 2026 yazında Doğu Anadolu’da kelebek izleme ve çekim yapma düşüncesini gerçeğe dönüştürdü. Bu çerçevede Malatya’da toplanan grup, sabahın ilk ışıklarından akşam karanlığına dek şehrin çeşitli bölgelerinde saha araştırması yürüttü.

BU YIL DAHA YOĞUN GÖRÜLDÜ

İlk günkü incelemelerde Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi civarı ve Kayseri yol ayrımında gözlemlerde bulunan grup, yıllar önce sadece tek birey halinde fotoğraflanan Orakkanat kelebeğinin bu yıl daha yoğun görüldüğünü kayıt altına aldı.

KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER

Doğa fotoğrafçıları, yoğun sıcaklık ve çetin arazi şartlarına karşın Malatya’nın kelebek çeşitliliğini kaydetmek amacıyla yoğun bir çaba gösterdi. İki gün süresince dağları, yaylaları, dere kenarlarını ve ormanlık bölgeleri kilometrelerce kateden grup, pek çok kelebek türünü objektife alarak belgelemiş oldu.

TATVAN'A GEÇTİLER

Arazi çalışmasının bitmesinin ardından Ankara'dan Başar Taşkıner ile Bursa'dan Hayri Yıldırım ve Talip Doğru, Doğu Anadolu'daki kelebek gözlem rotalarının bir sonraki durağı olan Tatvan'a gitmek için Malatya'dan ayrıldı. (ANKA)