Halk TV Türkiye Görevi başında şehit olan Yusuf Ergün son yolculuğuna uğurlandı

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü görev sırasında otomobil çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün toprağa verildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu’nun 48’inci kilometresinde meydana geldi. Yolda bulunan lastik parçalarının sürücüler için tehlike oluşturduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, yol temizliği çalışması yaptığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Yusuf Ergün’ün naaşı, bugün memleketi Kırıkkale’ye getirildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da hazır bulundu.

ASKER KARDEŞİ KAMUFLAJLA KATILDI

Üç kardeşi olduğu öğrenilen şehit Ergün’ün, Şırnak’ta görev yapan uzman çavuş kardeşi de cenazeye askeri üniformasıyla katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı, dualar ve gözyaşları eşliğinde Kırıkkale Şehitliği’nde defnedildi. (DHA)

