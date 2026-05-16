Gören dönüp bir daha baktı: Sanayi sitesi sular altında kaldı, esnaf sörf yaptı

Adana'da etkili olan sağanak hayatı felç etti. Ceyhan ilçesinde bulunan bir sanayi sitesi sağanak sonrası sular altında kaldı.

Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, iş yerlerinin önü suyla doldu.

SANAYİ'DE SÖRF

Bir esnaf, bu durumun ilk kez yaşanmadığını belirterek ilginç bir tepki gösterdi. Sanayi esnafından araç tamir ustası Kadir Usta, dikkat çekmek için suyla dolan sokakta SUP board (ayakta kürek sörfü) yaptı.

Göle dönen yolda Sup Board ile ilerleyen ustayı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Esnaf, yağmur sonrası iş yerlerinin önünün suyla kaplandığını, işlerin aksadığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, bugün itibarıyla ülkeye giriş yapan yağışlı hava dalgası hafta boyunca etkisini artırarak geniş bir alana yayılacak. Yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere neredeyse tüm yurtta sağanak yağışların görülmesi beklenirken, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olabileceği uyarısı yapıldı.

Bölgelere göre hava durumu haritası ise şöyle şekilleniyor:

Marmara Bölgesi: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Sakarya çevrelerinde yağışların özellikle akşam saatlerinden sonra vites artırması bekleniyor.

Ege Bölgesi: İzmir, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar hattında gök gürültülü sağanak yağışlar kapıda.

Doğu Anadolu: Erzurum, Kars ve Van genelinde yağışların yer yer kuvvetli sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz: Trabzon ve Artvin kıyılarında yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı iç kesimlerde mevsim normalleri gereği karla karışık yağmur geçişleri görülebilir.