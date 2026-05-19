Gördüğü kabus 10 yıllık cinayeti aydınlattı

Olay, 5 Ocak 2016'da Ürgüp'e bağlı Mazı köyünde meydana geldi. İbrahim Teryaki ile eşi Fatma Teryaki, 6 Ocak'ta torunları E.T. tarafından müstakil evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

EKİPLER, AİLEYİ FİZİKİ VE TEKNİK YAKIN TAKİBE ALDI

Ankara Kriminal Daire Başkanlığına gönderilen delillerin incelenmesi sonucunda, giydiği montun kolunda barut izine rastlanan torun E.T. tutuklandı. E.T.'nin tutuklanmasının ardından N.T. ve oğlu Özcan Teryaki'nin köyde konuyu dillendirerek algı oluşturdukları ve olayın üstünü örtmeye çalıştıkları öğrenildi. 14 ay hapis yatan E.T., Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince delil yetersizliğinden beraat etti.

Yıllardır çözülemeyen cinayet, 2026 yılında yeniden ele alındı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma ekipleri, olayın tüm detaylarını yeniden inceledi, tanık ifadelerini güncelledi ve teknik ile fiziki takip çalışmalarını gizlilikle yürüttü. Aile içinden birilerinin şüpheli olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, aileyi fiziki ve teknik takibe aldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TORUN, KABUSLAR GÖRMÜŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Özcan Teryaki'nin olay sonrası psikolojik çöküntü yaşadığı, geceleri kabuslar görerek sıçrayıp uyandığı ve çevresine tedirgin davranışlar sergilediği tespit edildi. Bunun üzerine Özcan Teryaki ve görüştüğü herkes yakın takibe alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, elde edilen yeni deliller ve teknik çalışmalar sonucunda dede ve babaannesini öldürdüğü saptandı. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Özcan Teryaki, annesi N.T., F.T., R.Ç., E.P., M.G. ve S.T. yakalandı.

ANNE VE OĞUL, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Çapraz sorgulamalarda Özcan Teryaki ile annesi N.T., cinayeti 'aile içi husumet' nedeniyle gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Cinayeti Özcan Teryaki'nin işlediğini, N.T.'nin olaya tanıklık ettiğini, olay sonrası birlikte hareket ederek yerinde detaylı temizlik yapıp delilleri yok ettiklerini söyledi. İtirafların ardından şüphelilere yer gösterme işlemi yaptırıldı. Olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeğinin Özcan Teryaki tarafından Kızılırmak Nehri'ne atıldığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Özcan Teryaki, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Annesi N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)