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Halk TV Türkiye Gölete giren orman işçisi kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Gölete giren orman işçisi kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Bolu'da arama kurtarma ekipleri, serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan orman işçisi Hakan Çamoğlu’nun (36) bulunması için arama çalışması başlattı.

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Gölete giren orman işçisi kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için gölete giren 36 yaşındaki orman işçisi Hakan Çamoğlu'ndan haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde halk arasında "Almanyalı Göleti" olarak bilinen gölette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, orman işçisi olarak çalışan Hakan Çamoğlu serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra su yüzeyine çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Gölete giren orman işçisi kayboldu: Arama çalışması başlatıldı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gölette kaybolan Hakan Çamoğlu'na ulaşabilmek için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Haber fotoğrafı: Arşiv

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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