Göksu Irmağı’nda erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi

Mersin’in Silifke ilçesinde akşam saatlerinde Göksu Irmağı'nda bir kişinin sürüklendiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma ve inceleme çalışması başlatıldı.

GÖKSU IRMAĞI’NDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Olay, saat 21.30 sıralarında Feyyaz Bilgen Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Irmak üzerinde hareketsiz bir şahsın sürüklendiğini gören çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler suda görülen şahsı kıyıya çıkardı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan cansız beden üzerinde yapılan ilk incelemede, ölen kişinin 41 yaşındaki Ümit Başak olduğu belirlendi. Başak hakkında daha önce herhangi bir kayıp başvurusunun yapılmadığı öğrenildi.

Ümit Başak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönündeki araştırmalarını derinleştiren polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. (DHA)