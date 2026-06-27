Gökova yat limanı projesine mahkemeden ikinci iptal

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde çevreye zarar vereceği gerekçesiyle yargıya taşıdığı Marmaris Karaca Mahallesi İskele/Söğüt Mevkii'ndeki yat limanı kapasite artışı projesiyle ilgili davada karar çıktı. Muğla 4. İdare Mahkemesi, proje için verilen ÇED Olumlu Kararı'nı iptal etti.

MUÇEV Turizm Ticaret A.Ş. tarafından hayata geçirilmek istenen ve 187 ilave yat bağlama kapasitesi öngören proje için daha önce verilen ÇED Olumlu Kararı da mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Proje için yeniden başlatılan ÇED sürecinin ardından 11 Haziran 2025'te ikinci kez olumlu karar verilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi kararı yeniden yargıya taşıdı.

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, kapasite artışının çevre mevzuatına, bilimsel ilkelere ve kamu yararına uygun olmadığı tespit edildi. Raporda, bölgedeki mevcut kirlilik yükünün kontrol altına alınmadığı, kapasite artışıyla birlikte deniz ekosistemi ve su ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerin artacağı belirtildi.

Bilirkişi değerlendirmesini esas alan Muğla 4. İdare Mahkemesi, projenin çevresel yükümlülükleri karşılamadığına hükmederek ÇED Olumlu Kararı'nın iptaline karar verdi.

"RANTIN DEĞİL GELECEĞİN MİRASI"

Kararı değerlendiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gökova'nın yalnızca Muğla'nın değil, Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından biri olduğunu belirterek, çevreyi tehdit eden projelere karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Aras, mahkemenin hem ilk hem de ikinci süreçte verdiği iptal kararlarının belediyenin yürüttüğü çevre mücadelesinin haklılığını ortaya koyduğunu ifade ederek, "Muğla'nın kıyıları, koyları ve doğal değerleri rantın değil, halkın ve gelecek kuşakların ortak mirasıdır. Hukukun ve bilimin ışığında doğamızı korumaya devam edeceğiz." dedi.