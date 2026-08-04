Gökçen'den tutuklu belediye başkanlarına ziyaret: İsmail Yetişkin'in sağlık durumu endişe verici

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, cezaevinde bulunan belediye başkanları ve parti yöneticilerini ziyaret ettiğini belirterek, haklarındaki iddianamelerin bir an önce hazırlanmasını ve yargılamaların tutuksuz sürdürülmesini istedi.

Gökçen, yaptığı açıklamada uzun tutukluluk sürelerinin hukuki belirlilik açısından sorun oluşturduğunu savunarak, soruşturmaların gecikmeden tamamlanması gerektiğini ifade etti.

"İSMAİL YETİŞKİN'İN SAĞLIK DURUMU ENDİŞE VERİCİ"

Gökçen, tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in sağlık durumuna da dikkat çekti. Diyaliz tedavisi gören Yetişkin'in cezaevi koşullarındaki sağlık durumunun endişe verici olduğunu belirten Gökçen, gerekli sağlık koşullarının gözetilmesi çağrısında bulundu.

SEFERİHİSAR SORUŞTURMASI

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 Haziran'da operasyon düzenlenmiş, aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu altı kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.