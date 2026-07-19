Gökçeada’da Doğa katliamı: Türkiye'nin ilk Sualtı Milli Parkı otoparka çevrildi!

Çanakkale Gökçeada’da bulunan ve ülkenin ilk ve tek sualtı milli parkı sınırları içerisinde yer alan Yıldızkoy Plajı, koruma kararlarına rağmen motorlu araçların işgaline uğradı.

Birinci derece arkeolojik sit alanı ve doğa koruma statüsündeki bölge, Haziran ayından bu yana fiilen otopark olarak kullanılırken, yıllardır uygulanan araç trafiği yasağı adeta yok sayıldı.

Yaşam savunucuları, ilgili kamu kurumlarının koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirterek bölgenin derhal araç trafiğine kapatılmasını talep ediyor.

YILLAR SÜREN YASAK HAZİRAN AYINDA İHLAL EDİLDİ

Kaleköy Muhtarlığı'nın önerisi ve ardından Çanakkale İl Trafik Komisyonu’nun 2021, Gökçeada İlçe Trafik Komisyonu’nun ise 2022 yılındaki kararlarıyla Yıldızkoy sahiline motorlu araç girişi yasaklanmıştı.

Bu karar 4 yıl boyunca başarıyla uygulandı. Plajın yaklaşık 100 metre gerisine yerleştirilen zincir ve bariyerlerle sahil araç parkına tamamen kapatılmıştı. Ancak Birgün gazetesinden İlayda Sorku'nun haberine göre, Haziran ayı itibarıyla bu resmi komisyon kararları uygulamadan kaldırıldı ve araçlar plaja girmeye başladı.

EŞSİZ EKOSİSTEM TEHDİT ALTINDA

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Mühendisliği Fakültesi'nin araştırma laboratuvarı olarak da kullandığı Yıldızkoy, aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor.

Koruma altındaki bu özel bölgede balık avcılığı yasaklanmış durumda olup yüzlerce deniz canlısı türü, mercan kayalıkları ve milyonlarca yılda oluşan jeolojik oluşumlar barındırıyor. Yaşam savunucuları, motorlu araçların bu hassas alana girmesinin ekosistem üzerinde ciddi bir baskı yarattığını ve koruma statüsünün fiilen ortadan kaldırıldığını vurguluyor.

"YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Yöre sakinleri, plajın otoparka dönüştürülmesinin doğanın yanı sıra kamu güvenliğini de tehdit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burada herkesi mağdur ediyorlar. Araçların plaj yolunu kapatması nedeniyle olası bir boğulma veya yaralanma vakasında ambulans ve cankurtaran ekipleri olay yerine zamanında ulaşamaz, mümkün değil. Aynı şekilde olası bir yangında itfaiye araçlarının bölgeye erişimi de engelleniyor. Halkı mağdur ettiler. Hepimiz CİMER'e, jandarmaya, kaymakamlığa defalarca şikayette bulunduk. Ancak yalnızca şikayetiniz değerlendiriliyor dönüşünü alıyoruz. Dünya harikası, Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı'nı korumak ve yaşatmak için yetkilileri göreve çağırıyoruz."