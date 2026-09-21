Gök gürültülü sağanak İstanbul’u kuşatacak! Sıcaklık 8 derece birden düşecek

İstanbul’da yeni haftayla birlikte hava yeniden değişiyor. AKOM’un yayımladığı tahminlere göre salı ve çarşamba günleri kentte gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklıklar 6-8 derece düşerek bahar değerlerine gerileyecek.

SALI GÜNÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

AKOM verilerine göre Salı günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük 16, en yüksek 22 derece olması öngörülürken, yağış miktarının 3-10 kilogram/metrekare arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA YAĞIŞ DAHA KUVVETLİ

Çarşamba günü de kentte gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 15 ila 20 derece arasında seyretmesi, yağış miktarının ise 10-20 kilogram/metrekare aralığında olması öngörülüyor.

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA AÇIYOR

Perşembe günü yağışlı hava İstanbul’u terk edecek. AKOM tahminine göre kentte az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 14-23 derece arasında olması bekleniyor.

HAFTA SONU PARÇALI BULUTLU

Cuma günü de az bulutlu ve açık havanın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 15 ila 25 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. 26 Eylül Cumartesi ve 27 Eylül Pazar günlerinde ise hava parçalı bulutlu olacak. Hafta sonu sıcaklıkların 18-25 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

SICAKLIK 6-8 DERECE DÜŞECEK

AKOM’un dikkat çektiği bir diğer konu ise rüzgar. Salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerde 20-50 kilometre/saat hızla kuvvetlenmesi bekleniyor. Bununla birlikte sıcaklıkların 6-8 derece düşerek mevsim normallerine gerileyeceği ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı bildirildi.