Gök delinecek, kara bulutlar çökecek! Meteoroloji illeri tek tek açıkladı

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın çok sayıda ilde beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşları ani sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 30 Eylül 2026 Çarşamba günü; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibaren ise Trabzon (başlıca doğu ve batı ilçeleri) ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.

BİRÇOK İL İÇİN TEDBİR ÇAĞRISI

Yarın ise Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, "Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Malatya'nın güney, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)