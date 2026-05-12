Göğsünden 7 kilo 750 gramlık tümör çıkarıldı!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Saniye Elmalı, uzun yıllardır yaşam kalitesini olumsuz etkileyen göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Göğüs cerrahisi, genel cerrahi ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla, göğsünden 7 kilo 750 gram ağırlığında tümör alınan Elmalı sağlığına kavuştu.

YILLARDIR KİTLEYLE YAŞAMIŞ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey, hastanın uzun yıllardır göğüs duvarında bulunan büyük bir kitleyle yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Bu tür göğüs duvarı tümörlerinin nadir görüldüğüne dikkati çeken Özbey, "Hastamız uzun yıllardır bu kitleyle yaşamış ve daha sonra kliniğimize başvurmuştur. Yapılan değerlendirmelerin ardından cerrahi müdahale kararı aldık. Ancak bu tür büyük ve kompleks ameliyatlar ekip çalışmasını gerektirir. Göğüs cerrahisi, genel cerrahi ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekipleriyle multidisipliner bir yaklaşım sergiledik. Ameliyatımız başarıyla tamamlandı ve hastamızın genel durumu oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Sinan Soylu ise hastanın ameliyat sürecinin başarılı geçtiğini belirtti.

Hastanın sağ göğüs bölgesinde, kaburga travmasına bağlı geliştiği düşünülen ve göğüs duvarını etkileyen büyük bir kitle olduğunu dile getiren Soylu, ekiplerle planlı bir operasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ameliyatta Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Handan Derebaşınlıoğlu da yer aldı.

Sağlığına kavuşan Saniye Elmalı ise ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Uzun yıllardır bu rahatsızlıkla yaşıyordum, artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Hocam ve tüm ekibe minnettarım. Derdimden kurtardılar, hepsinden Allah razı olsun." ifadesini kullandı. (AA)